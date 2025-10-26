Hatay'daki facia kazadan 1 hafta sonra acı haber

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 19 Ekim'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Fatma Şanverdi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Antakya-Reyhanlı karayolunun Zeytindalı mevkisinde bir minibüs ile traktörün çarpışması sonucu oluşan kazada toplam 13 kişi yaralanmıştı.

19 yaşındaki sürücüden acı haber

11 YARALI TABURCU EDİLDİ

Kazadan sonra tedavi altına alınan yaralılardan 11'inin taburcu edildiği öğrenilirken, genç kızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kazaya, E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs ile R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörün çarpışmasının neden olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU

19 Ekim’de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 14 kişi yaralanmıştı.

E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde aynı istikamette ilerleyen R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörle çarpışmıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırılmıştı.