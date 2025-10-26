Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren kaza: Bebek arabasıyla ilerleyen bir anne son anda kurtuldu

Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anında olay yerinden bebek arabasıyla ilerleyen bir anne ise minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan 56 KD 071 plakalı minibüs çarpıştı.

BEBEK ARABASIYLA İLERLEYEN ANNE SON ANDA KURTULDU

Kaldırımda bebek arabası ile ilerleyen bir yaya yön değiştirerek üzerine doğru gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Askeri araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Askeri araç şarampole devrildi: 4 yaralı
Necati Özkan’ın ifadesi ortaya çıktı! "Hüseyin Gün bende dolandırıcı intibası yarattı"
"Hüseyin Gün bende dolandırıcı intibası yarattı"
Ava giden baba kazara oğlunu öldürdü
Ava giden baba kazara oğlunu öldürdü