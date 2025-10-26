Diyarbakır’da yürekleri ağza getiren kaza: Bebek arabasıyla ilerleyen bir anne son anda kurtuldu
Yayınlanma:
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anında olay yerinden bebek arabasıyla ilerleyen bir anne ise minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi.
Bursa'da feci kaza: Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı!
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada plakası öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen ve sola dönüş yapan 56 KD 071 plakalı minibüs çarpıştı.
BEBEK ARABASIYLA İLERLEYEN ANNE SON ANDA KURTULDU
Kaldırımda bebek arabası ile ilerleyen bir yaya yön değiştirerek üzerine doğru gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
3 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)