Hatay'da maaşını alamayan TOKİ işçileri çatıya çıktı: Her şantiyede ücret gaspı yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay, dev bir şantiyeye dönüştü. Kent genelinde 80 binden fazla inşaat işçisi çalışırken, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’ndeki TOKİ konutları şantiyesinde taşeron firma çalışanları ücretlerini alamadıkları için çatıya çıkarak eylem yaptı.

Şantiyede açıklama yapan işçiler, mağdur durumlarını dile getirerek yetkililerin seslerini duymasını istedi. İşçiler, ana firmanın “taşerona ödeme yaptık, sizinle işimiz yok” dediğini, taşeron firmanın ise “ödeme alamadık” yanıtını verdiğini belirterek, “Herkes topu birbirine atıyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, yetkililerden bu konuya el atmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"HER ŞANTİYEDE ÜCRET GASPI YAŞANIYOR"

Yapı ve Yol İşçileri Sendikası üyesi Cabir Yeşildal, şantiyede yaklaşık 50 işçinin dört aydır maaş alamadığını, her bir işçinin 150 ila 200 bin TL civarında alacağı bulunduğunu söyledi. Yeşildal, “Ana firma Aydın Grup taşerona ödeme yaptığını söyleyerek, ‘gidin ne yaparsanız yapın’ diyor. Taşeron firmalar işçilere ödeme yapmıyor ya da geç ödeme yapıyor. Hatay’da hemen hemen her şantiyede ücret gaspı yaşanıyor. O kadar fazla eylem ve çatıya çıkma olayı oluyor ki; polisler araya girerek firma yetkilileriyle görüşüyor” dedi.

İşçilerin sabah saatlerinde çatı eylemi yaptığı ve firmanın gün içinde ödeme sözü vermesine rağmen henüz herhangi bir ödeme yapılmadığı öğrenildi.