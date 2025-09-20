Hatay'da kumar operasyonu: 13 kişiye suçüstü

Hatay'da kumar operasyonu: 13 kişiye suçüstü
Yayınlanma:
Hatay'da kumar oynarken yakalanan 13 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişiye suçüstü yapıldı.

İki farklı adrese yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza kesildi.

HATAY'DA KUMAR OPERASYONU

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Bu kişilere toplam 18 bin 494 lira para cezası yazıldı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

aa-20250920-39178268-39178267-hatayda-kumar-oynayan-13-kisiye-120-bin-211-lira-ceza-kesildi.jpg

Ekipler tarafından Numune Evler Mahallesi'nde de bir iş yerinde yapılan denetimde 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 101 bin 717 lira para cezası uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

İş yerinde kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: Eğlence amaçlı tombala oynuyordukİş yerinde kumar oynatan şahıstan pişkin savunma: Eğlence amaçlı tombala oynuyorduk

Operasyonda, masalarda bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 17 bin 100 lira ile 642 iskambil kağıdına el konuldu.

Kaynak:AA

Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
Türkiye
Alanya'daki orman yangınında 3'üncü gün
Alanya'daki orman yangınında 3'üncü gün
Gençler kararını verdi! İktidara yakın anket şirketi açıkladı: İşte en beğenilen lider
Gençler kararını verdi! İktidara yakın anket şirketi açıkladı: İşte en beğenilen lider