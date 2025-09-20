Hatay'da kumar operasyonu: 13 kişiye suçüstü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişiye suçüstü yapıldı.

İki farklı adrese yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplamda 120 bin 211 lira ceza kesildi.

HATAY'DA KUMAR OPERASYONU

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Bu kişilere toplam 18 bin 494 lira para cezası yazıldı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından Numune Evler Mahallesi'nde de bir iş yerinde yapılan denetimde 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 101 bin 717 lira para cezası uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, masalarda bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 17 bin 100 lira ile 642 iskambil kağıdına el konuldu.