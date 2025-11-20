Hatay'da 2 askerin şehit olduğu skandalda 2'si komutan 4 kişi askerlikten atıldı

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu skandalda 2'si komutan 4 kişi askerlikten atıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
MSB, Hatay'da 2 askerin güneş altında bekletilerek susuzluktan şehit olduğu skandala ilişkin 2'si komutan 4 personelin askerlikten atıldığını bildirdi.

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın 25 Temmuz 2025 günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra şehit olmalarıyla ilgili yütürülen soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Susuzluktan ölen askerler TBMM gündeminde: TSK'yı Kerbela'ya çevirdinizSusuzluktan ölen askerler TBMM gündeminde: TSK'yı Kerbela'ya çevirdiniz

muhafiz-er-hayrullah-halit-karaman-ve-ikmal-er-semih-erdogan.jpeg

2 KOMUTAN DAHİL 4 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, Alay ve Tabur Komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiğinin kesildiğini, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiğini bildirdi.

hatay-iskenderun-deniz-er-egitim-alay-komutanligi.jpg

NE OLMUŞTU?

Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 7 asker, 25 Temmuz 2025 günü fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardı.

İmamoğlu'ndan 2 askerin şehit olmasına tepki: İhmaller zinciriİmamoğlu'ndan 2 askerin şehit olmasına tepki: İhmaller zinciri

Milli Savunma Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma ve Adli Tıp raporundan edinilen bilfilere göre askerlerin, "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu" şehit düştüğü ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalarda, askerlerin ceza aldığı ve uzun süre güneş altında bekletildiği iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

