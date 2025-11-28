Hastane'de kimyasal panik! İki personel etkinlendi ameliyatlar durduruldu

Yayınlanma:
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yere kimyasal madde dökülmesi sonucu iki personel etkilendi, ameliyatlar geçici olarak durduruldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde yapılan rutin dezenfeksiyon sırasında yere kimyasal madde döküldü. Soluma yoluyla kimyasala maruz kaldığı değerlendirilen iki personel müşahede altına alındı.

Olay sonrası hastane yönetimi, olası sağlık risklerini önlemek amacıyla ameliyatlara geçici olarak ara verdi. Ameliyathane bölgesinde havalandırma ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Acil servisin bir bölümü de, gerekmesi hâlinde müdahale için boşaltıldı. Yetkililer, bu adımların tamamen önlem amaçlı olduğunu belirtti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

