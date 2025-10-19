Hastanede 2 aile arasında kavga! 3 yaralı

Hastanede 2 aile arasında kavga! 3 yaralı
Yayınlanma:
Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi'nde karşılaşan husmetli 2 ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Acil serviste meydana gelen kavgayı sağlık çalışanları ve güvenlik zor ayırdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisinde karşılaşan iki aile arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin müdahale ettiği kavgada 3 kişi yaralandı.

TARLA KAVGASI HASTANEYE TAŞINDI

Akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümünde aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin fertleri karşılaştı.

hastanede-husumetli-2-aile-fertleri-ara-969976-288086.jpg

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hastane koridorunda tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri ayırdı.

hastanede-husumetli-2-aile-fertleri-ara-969975-288086.jpg

14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı

AİLELERİN KAVGASINDA 3 YARALI

Kavga sırasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı. O anlar ise çevrede bulunan bir hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
E-5'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Kıl payı kurtuldular
E-5'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! Kıl payı kurtuldular
Alevi Asimilasyonuna hizmet!
Alevi Asimilasyonuna hizmet!