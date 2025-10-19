Hastanede 2 aile arasında kavga! 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki devlet hastanesinin acil servisinde karşılaşan iki aile arasında kavga çıktı.

Çevredekilerin müdahale ettiği kavgada 3 kişi yaralandı.

TARLA KAVGASI HASTANEYE TAŞINDI

Akşam saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi’nin acil servis bölümünde aralarında tarla meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 ailenin fertleri karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hastane koridorunda tekme ve yumruklarla birbirine saldıran tarafları araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri ayırdı.

AİLELERİN KAVGASINDA 3 YARALI

Kavga sırasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı. O anlar ise çevrede bulunan bir hasta yakını tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.