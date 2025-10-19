14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı

14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı
Yayınlanma:
Mersin'in Tarsus ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 14 yaşındaki çocuk, babası ile tartışan 5 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesiyle katıldığı bir düğün esnasında 14 yaşındaki İ.E. babası H.E.'nin tartıştığı kişilere yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Olayda 6 kişi yaralandı.

MERSİN'DE DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY

Yeşil Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma dışarı taşarak, kavgaya dönüştü.

dugunde-babasiyla-tartisan-5-kisiyi-taba-969986-288089.jpg

Ekmek almaya giden çocuğu pompalı tüfekle öldürdüEkmek almaya giden çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABASININ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Babası H.E.'nin kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E., M.E., A.E., Ö.F.F. ve N.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

970050-frame-at-0m4s.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

dugunde-babasiyla-tartisan-5-kisiyi-taba-969985-288089-001.jpg

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan İ.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

