14 yaşındaki çocuk düğünde kurşun yağdırdı! 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde ailesiyle katıldığı bir düğün esnasında 14 yaşındaki İ.E. babası H.E.'nin tartıştığı kişilere yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı.

Olayda 6 kişi yaralandı.

MERSİN'DE DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY

Yeşil Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Salonda başlayan tartışma dışarı taşarak, kavgaya dönüştü.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK BABASININ TARTIŞTIĞI KİŞİLERE KURŞUN YAĞDIRDI

Babası H.E.'nin kavga ettiğini gören İ.E., üzerindeki tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği S.E., M.E., A.E., Ö.F.F. ve N.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan İ.E.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.