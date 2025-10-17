Ekmek almaya giden çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 59 yaşındaki Yasin Ataş, kuzeniyle ekmek almaya giden 12 yaşındaki Emir Ali Aktaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ataş aynı yerden kendisini de vurarak intihar etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yasin Ataş, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Sokağa çıkarak ateş etmeye başlayan Ataş, 1 çocuğu öldürüp 2 kişiyi de yaraladı.

Ataş'ın saldırısında hayatını kaybeden Emir Ali Aktaş'ın kuzeniyle ekmek almaya gittikleri öğrenildi.

EKMEK ALMAYA GİDEN ÇOCUĞU POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Sarıveli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı.

ekmek-almaya-giden-cocugu-pompali-tufekle-oldurdu-4.jpg

Bu sırada otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş ile Mustafa Aktaş'a (20), ardından yoldan geçen Ali Bozan'a da ateş etti. Bölgedeki otomobilini de ateşe veren Ataş, aynı tüfekle intihar etti.

ekmek-almaya-giden-cocugu-pompali-tufekle-oldurdu-3.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

ekmek-almaya-giden-cocugu-pompali-tufekle-oldurdu-2.jpg

Yasin Ataş’ın psikolojik sorunları olduğu daha önce de tüfekle rasgele ateş ettiği ileri sürüldü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

