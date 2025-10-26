Hastane yemekleri personelleri zehirledi
Yayınlanma:
Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, 60 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.
Edinilen bilgilere göre; Atatürk Devlet Hastanesi'nde 60 personel, öğle yemeğinin ardından bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle acil servise başvurdu.
KYK'da zehirlenme vakası: 80 kız öğrenci hastaneye başvurdu
PERSONELLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yemekte tavuk ve eklerden yedikleri belirtilen 60 personel tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesi nedeniyle yemeklerden alınan numuneler incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.
Şanlıurfa'da 18 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Personelin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak:DHA