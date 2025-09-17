Hasan Mutlu'dan tutuklama sonrası ilk açıklama! "Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, ortada delil ya da hukuki bir gerekçe olmadığını vurguladı.

Son Dakika | Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı

Bakı ve tehditlere boyun eğmedikleri için tutuklandıklarına dikkat çeken Mutlu, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

"30 yıl sonra Bayrampaşa’yı hizmetle buluşturduğumuz için, ben ve yol arkadaşlarım hukuksuz bir şekilde tutuklandık. Ortada ne somut bir delil ne de geçerli bir hukuki gerekçe vardır.

Tek suçumuz; baskılara ve tehditlere boyun eğmemek, doğrularımızdan vazgeçmemektir. İlkelerimizden, duruşumuzdan, tavrımızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız.

Boyun eğmeyeceğiz! Sevgili Bayrampaşalı komşularım, bizler her koşulda Bayrampaşa için doğruları savunmaya, sizler için dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz.

Ve bilinmenizi isterim ki; bu karanlık günler elbet geçecek, Bayrampaşa’da da, İstanbul’da da, Türkiye’de güneş yeniden doğacak!"