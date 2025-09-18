Hasan Mutlu: Gece gündüz çalışmaya kararlıyız

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Mutlu, görevden uzaklaştırılma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir" ifadelerini kullanmıştı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, Bayrampaşalı yurttaşlara, "Bayrampaşa için gece gündüz çalışmaya, halkın olanı halka teslim etmeye kararlıyız" mesajını paylaştı.

Mutlu, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Silivri’deki ilk akşamımda Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıklamalarını dinlerken öğrendim ki, Bayrampaşa’da yol arkadaşlarım mitingi dev ekrandan canlı izlemiş ve mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Ben ve mesai arkadaşlarım Bayrampaşa için gece gündüz çalışmaya, halkın olanı halka teslim etmeye kararlıyız. Silivri Zindanı’ndan tüm Bayrampaşalı komşularıma selam olsun!" ifadesini kullandı.