Hasan Mutlu: Gece gündüz çalışmaya kararlıyız

Hasan Mutlu: Gece gündüz çalışmaya kararlıyız
Yayınlanma:
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, Bayrampaşalılara sosyal medya hesabı üzerinden, "Bayrampaşa için gece gündüz çalışmaya, halkın olanı halka teslim etmeye kararlıyız" notunu paylaştı.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

Mutlu, görevden uzaklaştırılma kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Tutuklanmamın ve görevden uzaklaştırılmamın tek nedeni; AK Parti’ye katılma baskısına boyun eğmememdir. Takdir Bayrampaşalı komşularımızın ve Türk milletinindir" ifadelerini kullanmıştı.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ"

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, Bayrampaşalı yurttaşlara, "Bayrampaşa için gece gündüz çalışmaya, halkın olanı halka teslim etmeye kararlıyız" mesajını paylaştı.

Mutlu, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Silivri’deki ilk akşamımda Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıklamalarını dinlerken öğrendim ki, Bayrampaşa’da yol arkadaşlarım mitingi dev ekrandan canlı izlemiş ve mücadeleye kararlılıkla devam ediyor. Ben ve mesai arkadaşlarım Bayrampaşa için gece gündüz çalışmaya, halkın olanı halka teslim etmeye kararlıyız. Silivri Zindanı’ndan tüm Bayrampaşalı komşularıma selam olsun!" ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
Türkiye
Hizbullahçı isim Meclis'e çağrıldı: Onu da dinleyecekler
Hizbullahçı isim Meclis'e çağrıldı: Onu da dinleyecekler
Toplantı sonrası TBMM'den açıklama
Toplantı sonrası TBMM'den açıklama
MSB'den acı haber: 1 asker şehit
MSB'den acı haber: 1 asker şehit