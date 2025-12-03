Haramidere'de şaşkınlık veren görüntü: Rengi kırmızıya döndü

Haramidere'de şaşkınlık veren görüntü: Rengi kırmızıya döndü
Yayınlanma:
Haramidere'de bu sabah mahalle sakinlerine şaşkınlık veren bir görüntü ortaya çıktı. Derenin kırmızıya döndüğü görüldü.

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'yi görenler gözlerine inanamadı.

Sanayi işletmelerinin bulunduğu alandan geçen Haramidere'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Kontrolsüz ve arıtmasız bırakıldığı iddia edilen atık suların dereye karışmasıyla suyun yaklaşık bir kilometrelik bölümünde beyaz köpük tabakası da oluştu.

haramiderede-saskinlik-veren-goruntu-rengi-kirmiziya-dondu-6.jpg

Mahalle sakinleri rengi kırmızıya dönen derenin zaman zaman bordo ve siyah renkte aktığını, kötü kokunun uzun süredir devam ettiğini ifade etti.

haramiderede-saskinlik-veren-goruntu-rengi-kirmiziya-dondu-4.jpg

İSKİ 10 saat sürecek su kesintisini duyurduİSKİ 10 saat sürecek su kesintisini duyurdu

"SIK SIK KIRMIZI AKIYOR"

Civarda yaşayan Fahri Açar, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözüm bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için burası sık sık kırmızı akıyor, çevreye de kötü koku yayılıyor. Yazın çok daha fazla kokuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak:DHA

Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Türkiye
Amasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama
Amasya'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklama
Koca göl hartadan silindi! Bir zamanlar 'Kuş Cenneti'ydi
Koca göl hartadan silindi! Bir zamanlar 'Kuş Cenneti'ydi
Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"
Özel Bahçeli ve Erdoğan'ın TRT videosunu paylaştı! "Verilen söz tutulmalı"