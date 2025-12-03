Haramidere'de şaşkınlık veren görüntü: Rengi kırmızıya döndü

Esenyurt'ta fabrikaların bulunduğu bölgeden geçen Haramidere'yi görenler gözlerine inanamadı.

Sanayi işletmelerinin bulunduğu alandan geçen Haramidere'nin rengi sabah saatlerinde kırmızıya döndü. Kontrolsüz ve arıtmasız bırakıldığı iddia edilen atık suların dereye karışmasıyla suyun yaklaşık bir kilometrelik bölümünde beyaz köpük tabakası da oluştu.

Mahalle sakinleri rengi kırmızıya dönen derenin zaman zaman bordo ve siyah renkte aktığını, kötü kokunun uzun süredir devam ettiğini ifade etti.

"SIK SIK KIRMIZI AKIYOR"

Civarda yaşayan Fahri Açar, "Fabrikalardan arıtılmadan bu suları buraya gönderiyorlar. Çözüm bulunması gerekiyor. Arıtma olmadığı için burası sık sık kırmızı akıyor, çevreye de kötü koku yayılıyor. Yazın çok daha fazla kokuyor" ifadelerini kullandı.