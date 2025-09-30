Hamallarla iş yeri sahipleri tekme tokat birbirine girdi

Olay, Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahipleri, depoya gelen bir yükün indirilmesi için dışarıdan hamallarla anlaştı. Ancak, malzemelerin indirildiği sırada, henüz netleşmeyen bir nedenle taraflar arasında anlaşmazlık çıktı. Başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle birlikte fiziki müdahaleye dönüştü.

En mutlu gün savaş alanına döndü! Düğüne kavga gölgesi düştü

TARAFLAR BİRBİRİNE TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Kavganın daha da büyümesini engellemek isteyen çevredeki diğer kişiler araya girerek, birbirine saldıran şahısları ayırmaya çalıştı. Kavgaya tutuşan taraflar, araya girenlerin de müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilebildi.

KAVGA ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Depo önünde yaşanan arbede, o sırada çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, tarafların birbirlerine şiddetli bir şekilde vurduğu ve araya girenlerin onları ayırmakta zorlandığı anlar yer alıyor.