En mutlu gün savaş alanına döndü! Düğüne kavga gölgesi düştü

Dün gece Bismil'in kırsal Köseli Mahallesi'ndeki bir düğün salonu, neşe ve eğlence yerine arbedeye sahne oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde alevlenerek kontrolden çıktı. Tartışma, davetlilerin birbirlerine plastik sandalyelerle saldırdığı büyük bir kavgaya dönüştü.

Düğün salonu adeta bir savaş alanına dönerken, gelin ve damadın şaşkın bakışları arasında ortalık karıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri gecenin neşesini kaçıran kavgayla ilgili soruşturma başlattı