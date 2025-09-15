Halk sağlığıyla böyle oynamışlar! Paket paket ürüne el konuldu

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine şehirdeki birçok markette denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında markette cipslerin son kullanma tarihini gösteren etiketin sonradan yapılan ekleme ile değiştirildiği belirlendi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI!

Zabıta ekipleri tarafından, son kullanma tarihleri geçmiş 72 paket cipse el konuldu. Cipsler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak, tüketici haklarını gözetmek ve etik ticaret anlayışını desteklemek öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda yapılan denetimler aralıksız devam edecek olup, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve işbirliği bizler için büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

