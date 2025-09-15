Halk sağlığıyla böyle oynamışlar! Paket paket ürüne el konuldu

Yayınlanma:
Sivas’ta zabıta ekipleri tarafından bir markette yapılan denetimlerde son kullanma tarihi değiştirilmiş 72 paket cipse el konuldu. Market sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayet üzerine şehirdeki birçok markette denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında markette cipslerin son kullanma tarihini gösteren etiketin sonradan yapılan ekleme ile değiştirildiği belirlendi.

sivasta-son-kullanma-tarihi-degistirilm-912984-271255.jpg

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI!

Zabıta ekipleri tarafından, son kullanma tarihleri geçmiş 72 paket cipse el konuldu. Cipsler imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilirken halk sağlığını tehdit edebilecek nitelikte, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan işletme sahibi hakkında işlem başlatıldı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğü olarak halk sağlığını korumak, tüketici haklarını gözetmek ve etik ticaret anlayışını desteklemek öncelikli görevimizdir. Bu kapsamda yapılan denetimler aralıksız devam edecek olup, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve işbirliği bizler için büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Fiyatlar arttı, tüketici gıda sahtekarlarının insafına bırakıldıFiyatlar arttı, tüketici gıda sahtekarlarının insafına bırakıldı

Pazar pazar gezecekler esnafa ceza yağdıracaklarPazar pazar gezecekler esnafa ceza yağdıracaklar

Kaynak:DHA

