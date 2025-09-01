Pazar pazar gezecekler esnafa ceza yağdıracaklar

Kışlık hazırlığı ile birlikte yoğunluğun arttığı semt pazarlarında denetimler sıklaşıyor. Hem zabıtalar hem tarım il müdürlüğü personeli sahada denetimleri sıklaştırdı.Tezgahta ürünün fiyatını gösteren etikette yazının küçük olmasından, öne sağlam arkaya çürük ürün koyana kadar esnafa ceza yağacak.

Tezgahların ön kısmına büyük, taze ve kaliteli ürünleri, arka kısmına ise küçük, ezik veya bayat sebze-meyveleri dizerek tüketiciyi yanıltan pazarcılara ciddi cezalar uygulanacak.

Ayrıca, ürün etiketinde "yarım kilo" ibaresi yazarak miktarı gizlemeye çalışan ya da fiyatın küsuratını çok küçük puntolarla belirterek aldatma yoluna giden satıcılar da idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

KALİTESİZ ÜRÜN GİZLEMEYE 3.541 TL CEZA

DHA'nın haberine göre 5957 sayılı "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında; aynı ambalaj içerisine farklı kalite ürünlerin yerleştirilmesi, hileli tartı aleti kullanımı ya da standartlara uymayan mal satışı yapanlara 3.541 TL para cezası uygulanacak.

ETİKETTE KÜÇÜK YAZI KULLANIMINA 1.707 TL CEZA

Etiketlerde yer alan harf ve rakamların açık, anlaşılır, doğru ve yanıltıcı olmayacak şekilde yazılması zorunlu. Yazı puntolarının küçültülerek tüketicinin aldatılması, ürün miktarının eksik belirtilmesi veya birim fiyatın gizlenmesi gibi durumlarda 1.707 TL idari ceza verilecek.

YÜKSEK SESLE SATIŞA VE TEMİZLİKSİZLİĞE CEZA

Pazar yerlerinde bağırarak satış yapan ya da çevreyi rahatsız eden satıcılara 881 TL, satış alanını kirli bırakan veya alıcıya karşı kötü muamelede bulunanlara da aynı tutarda ceza kesilecek. Ayrıca, izinsiz şekilde tezgah yerini değiştiren ya da ekleme yapanlara 35.416 TL para cezası uygulanacak.

KÜNYEDE YANILTICI BİLGİYE 88.663 TL CEZA

Ürünlerin künyelerinde yer alması gereken barkod, numara ve Bakanlıkça belirlenmiş bilgilerin eksik, değiştirilmiş veya sahte olması halinde cezalar çok daha yüksek. Üçüncü kişileri yanıltıcı beyanlara yer verilmesi ya da belgenin tahrif edilmesi durumunda 88.663 TL’ye kadar idari yaptırım uygulanabilecek.

DENETİMLER SIKILAŞTI

Pazar yerlerinde zabıta ekipleri, tarım il müdürlüğü personeli ve tüketici şikayetleri doğrultusunda denetimler sürdürülüyor.