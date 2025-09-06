Halk otobüsü şoförü yangın tüpünü alıp koştu: Facianın önüne geçti!

Halk otobüsü şoförü yangın tüpünü alıp koştu: Facianın önüne geçti!
Yayınlanma:
Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı halk otobüsü şoförü Emrullah İçli, bir facianın önüne geçti. Alev alan motosiklete yangın tüpüyle müdahale etti.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı halk otobüsü şoförü Emrullah İçli, faciayı önledi. Seyir halindeyken yol kenarında alev alan bir motosikleti fark eden İçli, otobüsü durdurdu.

Araçtaki yangın tüpünü alarak hızla motosiklete koşan şoför, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Aynı anda olay yerine gelen bir polis memuru da müdahaleye destek oldu.

Yangın, şoförün hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Motosiklet sahibi ve otobüste bulunan yolcular, İçli’ye teşekkür etti.

adiyaman-halk-otobusu.jpeg​​​​​​​

"BİR MOTOSİKLETİN ALEV ALDIĞINI GÖRDÜM"

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Emrullah İçli, şu ifadeleri kullandı:

"Seyir halindeyken bir motosikletin alev aldığını gördüm. Hemen aracımı güvenli bir şekilde park ederek araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale ettim. O sırada bir polis arkadaş da aynı şekilde müdahalede bulundu."

halk-otobusu-1.jpeg

Kaynak:ANKA

