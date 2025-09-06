Halk otobüsü şoförü yangın tüpünü alıp koştu: Facianın önüne geçti!

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı halk otobüsü şoförü Emrullah İçli, faciayı önledi. Seyir halindeyken yol kenarında alev alan bir motosikleti fark eden İçli, otobüsü durdurdu.

Araçtaki yangın tüpünü alarak hızla motosiklete koşan şoför, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Aynı anda olay yerine gelen bir polis memuru da müdahaleye destek oldu.

Yangın, şoförün hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürülürken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Motosiklet sahibi ve otobüste bulunan yolcular, İçli’ye teşekkür etti.

​​​​​​​

"BİR MOTOSİKLETİN ALEV ALDIĞINI GÖRDÜM"

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Emrullah İçli, şu ifadeleri kullandı: