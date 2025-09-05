Halit Yukay'ın 30 gün sonra bulunan cesedi böyle tespit edildi! Dikkat çeken detay

Yalova'dan Bozcaada'ya giderken kaybolan Halit Yukay'ın cenazesi, denizin 68 metre derinliğinde sol kolundaki mavi kordonlu saat sayesinde tespit edildi ve 30 gün sonra çıkarıldı.

Yalova'dan 4 Ağustos'ta Bozcaada'ya gitmek üzere "Graywolf" adlı teknesiyle denize açılan iş insanı Halit Yukay, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından Erdek ilçesi açıklarında bulundu. Cenaze, denizin 68 metre derinliğinde tespit edildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI ENGELLEDİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma gemisi "TCG Işın", 26 Ağustos'ta bölgeye ulaşmasına rağmen olumsuz hava koşulları nedeniyle üç gün boyunca çalışmalara başlayamadı. Rüzgarın etkisinin azalmasının ardından 29 Ağustos'ta su altı operasyonu başlatıldı.

SU ALTINDA İLK TEŞHİS YAPILDI

İlk teşhis, deniz polisi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız su altı robotu (ROV) ile yapılan görüntülemelerle yapıldı. Cenazenin sol kolundaki mavi kordonlu saat, Yalova Limanı'ndan hareket ederken çekilen güvenlik kamerası görüntüleriyle karşılaştırılarak Yukay'a ait olduğu tespit edildi.

CENAZENİN SU YÜZÜNE ÇIKMAMA NEDENİ

Uzmanlar, cenazenin şişip su yüzüne çıkmamasının karın boşluğunun parçalanmasından kaynaklandığını ve deniz dibinde takılı kalmadığını belirtti. Yukay'ın tekne kaza anında karın kısmına aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

TCG ALEMDAR İLE KURTARMA VE OTOPSİ

TCG Alemdar adlı kurtarma gemisi, özel eğitimli dalgıçlarla cenazeyi su yüzeyine çıkardı. Cenaze, Bandırma Limanı'na getirilip otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin ardından cenaze ailesine teslim edildi ve İstanbul'a götürülerek cumartesi günü defnedilmesi planlanıyor.

OLASI KAZA NEDENİ VE SORUŞTURMA

Olayda, "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin tekneye çarpmasının ölüm nedeni olabileceği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek. Soruşturma, kazanın yaşandığı bölgeye en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.