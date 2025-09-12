Haldun Dormen'in "Olmak Ya Da Olmak" eseri yeniden okurlarla buluştu
Yayınlanma:
Türk tiyatrosunun usta ismi 97 yaşındaki Haldun Dormen’in kaleme aldığı “Olmak Ya Da Olmak” adlı eseri, Anya Yayın etiketiyle uzun yıllar aradan sonra yeniden okurla buluştu.Sitemizi Haberler'de takip edin
97 yaşındaki Dormen’in kaleme aldığı “Olmak Ya Da Olmak”, yıllar sonra yeniden raflarda yerini aldı. Eserde, usta sanatçı tiyatrodaki tecrübelerini genç kuşaklara aktarıyor.
Anya Yayın tarafından yapılan açıklamada, kitabın sanatçılara yol gösterici bir kaynak olarak önem taşıdığı belirtildi.
Kitabın yeniden yayımlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Haldun Dormen, “Yazdıklarımın genç sanatçılara yol göstermesini umarak başladım bu işe. Kitabın uzun süre bulunamaması beni hep üzmüştü. Bu yüzden yeniden yayımlanması beni gerçekten çok mutlu etti” dedi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...