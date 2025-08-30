Halay çekerken fenalaştı hastanede öldü

Siir'te düğünde halay çekerken rahatsızlanan 47 yaşındaki Nasih Beytekin hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Beytekin hayatını kaybetti.

Siirt’te yakınının düğününde halay çekerken fenalaşan 47 yaşındaki Nasih Beytekin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam kent merkezindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Halay sırasında bir anda rahatsızlanan Beytekin, çevredekiler tarafından dışarı çıkarıldıktan kısa süre sonra yere yığıldı.

dugun-kalp-krizi.jpeg

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Beytekin’i Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 5 çocuk babası olan Beytekin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı’nda toprağa verildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

