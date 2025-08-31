Hakkari'de sokak ortasında taşlı sopalı kavga

Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı çatışmada 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

yuksekovada-tasli-sopali-kavga-1-yaral-890505-264495.jpg

yuksekovada-tasli-sopali-kavga-1-yaral-890502-264495.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

