Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolunun 18'i açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklarla mücadele sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesi yollarını açmak için seferber oldu.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde toplam 22 üs bölgesinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

18'İ ULAŞIMA AÇILDI

Bunun üzerine karla mücadele ekipleri, zorlu kış koşulları altında hemen çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çaba sonucu bu yollardan 18'i yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi, kapalı kalan son 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için sahada olduklarını bildirdi.