Hakkari'de kar nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolunun 18'i açıldı

Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 22 üs bölgesi yolundan 18'i, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde geçen hafta yoğun kar yağışının yol açtığı olumsuzluklarla mücadele sürüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapanan üs bölgesi yollarını açmak için seferber oldu.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde toplam 22 üs bölgesinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

18'İ ULAŞIMA AÇILDI

Bunun üzerine karla mücadele ekipleri, zorlu kış koşulları altında hemen çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü yoğun çaba sonucu bu yollardan 18'i yeniden ulaşıma açıldı.

Bursa'da 20 öğrenci zehirlendiBursa'da 20 öğrenci zehirlendi

İl Özel İdaresi, kapalı kalan son 4 üs bölgesi yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ve vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için sahada olduklarını bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

