Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Bakanlık korkutan haritayı paylaştı: Kar, tipi, sel, don, çığ tehlikesi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, İçişleri Bakanlığı, hafta sonu için 38 ile sarı kodlu yarıda bulundu.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bakanlığın sosyal medya X hesabından Türkiye'nin hafta sonu hava durumu haritası paylaşılarak, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

İŞE UYARI YAPILAN İLLER

Açıklamada, yarın (11 Nisan Cumartesi) ve pazar günü (12 Nisan Pazar) Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinde, Bingöl'ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeyi, Siirt, Batman'ın kuzeyi, Van'ın batısı ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtildi.

Yağışların 1600 metre rakım üzeri yüksekler ile yarın akşam saatlerinden sonra Erzurum, Bitlis ve Ardahan'da kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



????️ 11 Nisan 2026 Cumartesi günü;



???? Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



???? Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane’nin güney… pic.twitter.com/SSgqo1YVZ5 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 10, 2026

MGM'NİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın kuzey kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar çevreleri ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği ön görülüyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin edilirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR NASIL OLACAK?

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

YURT GENELİ İÇİN UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Zirai don uyarısı: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.