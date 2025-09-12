Hafta sonu başlıyor: 24 saat su verilmeyecek

Hafta sonu başlıyor: 24 saat su verilmeyecek
Muğla'da etkili olan kuraklık nedeniyle iki bölgede 24 saat sürecek su kesintileri yaşanacağı açıklandı. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ)'nden yapılan açıklamada kesintilerin cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki bölgede 24 saat sürecek su kesintileri uygulanacak. Kesintilerin kuraklık ve düşen yağış miktarı azlığı nedeniyle yaşanacağı belirtildi.

BODRUM'DA SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYELERDE

Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranların kritik sevileyelere gelmesi nedeniyle ilçede 2 bölgede 24 saat sürecek su kesintileri uygulanacak.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), su kesintisi yaşanacak iki bölgeyi açıkladı.

24 SAAT SÜRECEK SU KESİNTİLERİ UYGULANACAK

Cumartesi günü başlayacak su kesintileriyle ilgili MUSKİ tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe

14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik

