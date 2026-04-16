Hafriyat yüklü TIR seyir halindeyken alev alev yandı
Trabzon'da hafriyat yüklü TIR, seyir halindeyken alev alev yandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ahmet Ş. idaresindeki TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
YANGINI GÖRÜNCE ARACI KENARA ÇEKTİ
Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı: Sürücü kendini dışarı attı
TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine 2 No'lu Beşirli Mahallesi Kanuni Bulvarı'na itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hafriyat yüklü araçta maddi hasara yol açtı. (AA)
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir