Habertürk'e operasyon Mesut Yar canlı yayındayken yapıldı: Olanları seyircisi söyledi

Can Holding soruşturması kapsamında Bloomberg, Show TV ve Habertürk'e operasyon Mesut Yar canlı yayındayken yapıldı. Jandarma tarafından yürütülen operasyon kapsamında kanalda arama yapılırken her şeyden habersiz yayına devam eden Mesut Yar'a, olanları seyircisi söyledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama" suçlaması ile holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el konuldu; şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda kanal binasında arama yapıldı.

HABERTÜRK'E OPERASYON MESUT YAR CANLI YAYINDAYKEN YAPILDI

Sabah saatlerinde başlatılan operasyon MASAK raporlarına dayandırıldı. Başsavcılık soruşturmanın detaylarını paylaşarak "Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir" dedi.

O sırada Habertürk canlı yayında sabah haberlerini sunan Mesut Yar, operasyonun anonsunu aradan geçen 1 saatin ardından yaptı. Operasyona dair başsavcılığın paylaştığı bilgileri aktaran Yar, şunları söyledi:

"Sizi şerefimle temin ederim ki; bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım."

OLANLARI SEYİRCİSİ SÖYLEDİ

Yaşananları seyirciden gelen sorular üzerine öğrendiğini ifade eden Mesut Yar anonsu şu şekilde yaptı:

"Sizden gelen soruları yanıtsız bırakmam gibi bir şey söz konusu olmaz, olamaz.

Sabahtan beri bana sorulan bir şey var. Altyazıda da yayınlamaya başladık. TMSF sizin de okuduğunuz üzere Can Holding'e bağlı şirketlere el koydu ve 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sizi şerefimle temin ederim ki; bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da hepinizle tek tek paylaşacağım.

Sizden gelen sorularla bunla karşı karşıya kaldım ve verebileceğim tek yanıt altyazıda okuduğunuz gerçeklerin dışında herhangi bir şey değil."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

