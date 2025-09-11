Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'ye kayyum atandı

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK incelemelerine dayandırarak başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding'e operasyon başlattı. Sabah saatlerinde holdinge ait binalarda arama başlatılırken yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketleri bünyesinde bulunduran Can Holding'e ait 121 şirkete el konuldu.

HABERTÜRK, SHOW TV VE BLOOMBERG HT'YE KAYYUM ATANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın gerekçesini ve suçlamaları "Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir" ifadeleri ile açıkladı.

Can Holding soruşturmasının "Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla" soruşturmanın başlatıldığı ifade edilirken el konulan şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atandığı şu ifadelerle duyuruldu: