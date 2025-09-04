Gürsel Tekin'in ihracına tepki göstermişti: Barış Yarkadaş ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş

Yayınlanma:
CHP üyesi ve Gazeteci Barış Yarkadaş'ın CHP İstanbul İl Yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi.

CHP üyesi ve Gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sunulan şikayet dilekçesi doğrultusunda disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atatan Gürsel Tekin’in ardından Gazeteci Barış Yarkadaş’ın da disiplin süreci başlıyor.

Yarkadaş hakkındaki disiplin sürecinin CHP İstanbul İl Yönetiminin şikayeti üzerine başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ya da sözlü olarak savunmasının alınacağı belirtildi.

"TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de programa konuk olan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a Yarkadaş'ın partiden ihraç edilip edilmediğine yönelik soru yöneltti.

Tezcan "Yarkadaş'ın tedbirli olarak İstanbul İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini biliyorum, daha önceden sevk edildi yeni değil, tedbirli olarak yani şu an üyelik haklarını kullanabilme imkanı yok" şeklinde yanıt verdi.

GÜRSEL TEKİN'İN İHRACINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Barış Yarkadaş, kayyumluk görevini kabul eden Gürsel Tekin'in partiden ihraç edilmesi kararına TGRT Haber TV canlı yayınında, "Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi?" diyerek tepki göstermişti.

Barış Yarkadaş, daha önce 25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Halı saha maçında başına taşla vuruldu: Hayati tehlikesi devam ediyor
Halı saha maçında başına taşla vuruldu: Hayati tehlikesi devam ediyor
CHP'li başkanın ailesinin evine saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi
CHP'li başkanın ailesinin evine saldırıda tutuklu sayısı 3'e yükseldi