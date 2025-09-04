Gürsel Tekin'in ihracına tepki göstermişti: Barış Yarkadaş ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiş

CHP üyesi ve Gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sunulan şikayet dilekçesi doğrultusunda disiplin süreci başlatıldığı öğrenildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atatan Gürsel Tekin’in ardından Gazeteci Barış Yarkadaş’ın da disiplin süreci başlıyor.

Yarkadaş hakkındaki disiplin sürecinin CHP İstanbul İl Yönetiminin şikayeti üzerine başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ya da sözlü olarak savunmasının alınacağı belirtildi.

"TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'de programa konuk olan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a Yarkadaş'ın partiden ihraç edilip edilmediğine yönelik soru yöneltti.

Tezcan "Yarkadaş'ın tedbirli olarak İstanbul İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini biliyorum, daha önceden sevk edildi yeni değil, tedbirli olarak yani şu an üyelik haklarını kullanabilme imkanı yok" şeklinde yanıt verdi.

GÜRSEL TEKİN'İN İHRACINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Barış Yarkadaş, kayyumluk görevini kabul eden Gürsel Tekin'in partiden ihraç edilmesi kararına TGRT Haber TV canlı yayınında, "Mahkeme kararına uymak ihraç sebebi mi?" diyerek tepki göstermişti.

Barış Yarkadaş, daha önce 25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmıştı.