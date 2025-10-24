Gürsel Tekin’in aracındaydı: Yusuf Tekin, imamlık yaparken besicileri dolandırmaktan tutuklanmış!

Yusuf Aydın’ın da kapsayan 11 sanıklı dava İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Anılan davada suçtan zarar gören olarak Malatya’da besicilik yapan Mahmut Çelik ile Amasya Suluova’da besicilik yapan Bekir Gümüş ile bu kişilere ait 2 şirket yer alıyor. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre, aynı isimler eli ile dolandırılan kişi ve firmalar arasında Konya merkezli Erol Sucukları ile Malatya’da besicilik yapan İdris Göl de yer aldı. İşlendiği iddia edilen suçların tarihi ise 2017-2018 olarak kayda girdi.

Verdiği yüzlerce ton etin parasını alamayan Mahmut Çelik iflas etti.

ÇEKLER KARŞILIKSIZ ÇIKTI

Dosyadaki bilgilere göre Mahmut Çelik ve Bekir Gümüş, tonlarca karkas et satışı yapmalarına rağmen ödemelerini alamadıkları iddiasında. Mahmut Çelik, kendisine verilen çeklerin ise karşılıksız çıktığını kaydetti. Çelik, teslim ettiği 636 ton etin parasını alamadığını belirtiyor. Bekir Gümüş ise, ilk etapta teslim ettiği ürünlerin parasını peşin aldığını ancak daha sonra verdiği etlerin parasını ise alamadığını ifade etti.

Suluova'da besicilik yapan Bekir Gümüş de dolandırılan bir başka isim.

‘KASAP AMCA’ ADI İLE VURGUN

Et satışlarının yapıldığı şirket, Çekmeköy’de bulunan Donuksa Gıda Sanayi olarak kayıtlara girerken, bu süreçte Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti üyesi olduğu İnsan ve İrfan Vakfı’nın da adının kullanıldığı anlaşılıyor. Sanıkların, “Vakıf ticaret yapamadığı için Donuksa Gıda üzerinden alım yapıyoruz” dediği iddia edildi. Sanıklardan Hamit Avcı’nın dolandırılan kişilere, ilk etapta 80 kadar ‘Kasap Amca’ adını verecekleri et satış mağazası açacakları bilgisini verdiği kaydediliyor.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre bir çok ilden besici dolandırıldı.

‘EMNİYET AMİRLERİ VE SAVCILAR DOSTUM’

Mahmut Çelik’in başvurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı M. Fatih Çıtlak’ın da ifadesi alındı. Çıtlak, şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesinde Yusuf Aydın’a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı: “Yusuf Aydın, ben nerede bir konferans versem, nerede bir toplantıya gitsem benim bulunduğum toplantı ve konferanslara geliyordu. 2018’de ilk tanışmamızda bu şekilde oldu. Konferansıma gelerek bana ‘Sizin hayranınızım. Sizin çok seveniniz var. Şehit aileleri, emniyet amirleri, savcılar hep dostumdur. Sizi hocamız gibi kabul ediyoruz’ gibi sözler bana söyledi” dedi.

Dolandırıcılıkla suçlanan Hamit Avcı, dönemin BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ile de görüşmüş.

‘HAMİT AVCI’YI BAKANIN YANINDA GÖRDÜM’

“Yusuf Aydın bana kendisini, Cumhurbaşkanlığı dış görevinde çalıştığına ilişkin herhangi bir şey söylemedi” diyen Fatih Çıtlak ifadesinin devamında “Ama ben sonradan başkalarından, Yusuf Aydın’ın kendisini Cumhurbaşkanlığı dış görevlilerinden biri olarak tanıttığını öğrendim. Hamit Avcı’yı da ben ilk defa Tarım Bakanının yanında toplantıda gördüm. Avcı’nın yanında Yusuf Aydın da vardı. Yusuf Aydın orada bana Hamit Avcı’nın et işi ile uğraştığını hem bana hem de bakana söyledi” ifadelerini kullandı.

Sanıklar arasında İbrahim Adıgüzel de yer alıyor.

‘YUSUF AYDIN’IN DOLANDIRICI OLDUĞUNU FARK ETTİM’

Mahmut Çelik’in dolandırılmasıyla ilgili, Sebati Cinisli isimli bir kişinin kendisini aradığını ifade eden Çıtlak, bu kişinin kendisine Çelik’in mağdur edildiğini belirterek yardımcı olması konusunda ricacı olduğunu kaydetti. Çıtlak ifadesinde ayrıca “Yusuf Aydın’ın dolandırıcı olduğunun farkına vardığımdan dolayı Yusuf Aydın’a hiçbir şey hissettirmeden telefonda Yusuf'a, ‘Sen şu Hamit denen kişiyi tanıyordun. Onunla size bir randevu versem önemli bazı şeyler konuşmak için gelir misiniz’ dedim. Bunun üzerine Yusuf kabul ederek ‘Ben hemen bulurum. Sen nasıl emredersen’ dedi. Ben, olayın bir dolandırıcılık boyutu olduğunu ve olaya şahit olması için önceden tanıdığım ve Yusuf Aydın’ı da tanıyan Zülkarneyn Başsavcıyı aradım” dedi.

Yüzlerce ton karkas et Donuksa Gıda'nın Çekmeköy'deki merkezine teslim edildi.

TOPLANTIYA BAŞSAVCI VEKİLİ DE KATILDI

Çıtlak anılan toplantıya vefat eden Bakırköy eski Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık'ın da katıldığını belirterek “Yaklaşık on beş dakika içinde Yusuf Aydın ve Hamit Avcı, Mahmut Çelik’e borçlarını kabul ettiler. Zaman ve ödeme vadesini konuşarak senet düzenleyerek ve senedi de imzalayarak Mahmut Çelik’e verdiler. Senetleri Hamit Avcı imzalayarak Mahmut Çelik’e verdi” diye konuştu.

Fatih Çıtlak, Yusuf Aydın ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

4 AYDAN FAZLA TUTUKLU KALDI

Soruşturma devam ederken Yusuf Aydın ve Hamit Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın, Sultangazi Habipler Mahallesindeki bir adreste 30 Nisan 2020’de yakalandı. Aydın 1 Mayıs günü tutuklandı. Aydın 9 Eylül 2020 ise tahliye edildi. Aydın’ın tahliye olduğu gün Hamit Avcı tutuklandı. Avcı’nın avukatının itirazı üzerine bu kişi 12 Eylül günü tahliye edildi. Aydın 19 Mart 2019’da Organize Suçlarla Mücadele Şube’deki ifadesinde, Rami’deki bir camide imam olarak görev yaptığını kaydetti. Aydın, dolandırıldığını iddia eden Mahmut Çelik’in kendisi ile söylediklerinin ise ‘iftira’ olduğunu öne sürdü.

Fatih Çıtlak hakkında takipsizlik kararı verildi.

İKİ BERAAT KARARI DA BOZULDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü iki ayrı soruşturmada iki ayrı dava açıldı. İki ayrı mahkemede görülen davada da mahkeme beraat kararı verdi. Ancak her iki beraat kararı da İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. İstinaf, iki dosyanın da birleştirilmesine karar verdi. İstinaf Mahkemesi’nin kararı sonrası her iki dosya İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirildi. Bir sonraki duruşma için önümüzdeki 15 Ocak’a da gün verdi. Bu arada M. Fatih Çıtlak hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

Yusuf Aydın tutuklandığı süreçte Rami'deki bir camide imam olarak görev yapıyordu.

SANIKLARDAN YAŞAR ETİ ÖLDÜRÜLDÜ

Anılan davanın sanıkları arasında Yusuf Aydın ve Hamit Avcı’nın yanı sıra Cahit Demirel, Fatih Dündar, Gaye Kara, Günay Dündar, Hakan Adıgüzel, Hülya Tepe, Hüseyin Güleç, Mustafa Keskin ve Turhan Ahıskalı da yer alıyor. Sanıklardan Yaşar Eti 16 Mayıs 2022’de Yalova’da öldürülünce davası düşürüldü.

‘CUMHURBAŞKANLIĞI KARTINI KULLANMADIM’

Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Yusuf Aydın, Mahmut Çelik’in dolandırılması olayıyla hiçbir ilgisinin olmadığını savundu. Yargılandığı davada beraat ettiğine vurgu yapan Aydın, İstinaf Mahkemesi’nin verdiği bozma sonrası da sonucun kendisi için değişmeyeceği düşüncesinde. Aydın, Donuksa Gıda ile de hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Yusuf Aydın, bir diğer sanık Hamit Avcı ile birlikte Mahmut Çelik’i de yanlarına alarak dönemi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Kadir Yalçınkaya, vefat eden Başsavcıvekili Zülkarneyn Kısık ve İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile görüştüklerini kaydetti. Aydın, söz konusu ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı kartını ise kullanmadığını savundu.