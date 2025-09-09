Gürsel Tekin 'sürpriz oldu' demişti: Kayyum olacağı üç gün önceden belliymiş

CHP İstanbul İl Yönetimi'nin asliye hukuk mahkemesi kararıyla görevden alınması ve il yönetimine kayyum atanmasına karşı tepkiler sürerken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın çarpıcı açıklamada bulundu.

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun YouTube kanalında yayınladığı 'Biz Burada Ne Yaşıyoruz?' isimli canlı yayın programına konuk olan Gökhan Günaydın, mahkemenin kararından 3 gün önce kendisine Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının söylendiğini ve kayyum listesini gördüğünü anlattı.

Gürsel Tekin ise kayyum olarak atandıktan sonra "Bana da sürpriz oldu" açıklamasında bulunmuştu.

"KAYYUM OLARAK ATANACAĞI HABERİ BANA 3 GÜN ÖNCE GELDİ"

Bu bilgi kendisiyle paylaşıldığında, bunun ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağının haberi bana 3 gün evvelden geldi. Dilekçeyi gördüm, dilekçedeki isimleri gördüm. isimleri ben tanımıyorum. Dediler ki -söyleneni söyleyeceğim- 'Gürsel Tekin ve saz arkadaşlarından bir liste oluşturmuşlar' diyerek gülümsedi bana bunu söyleyenler. Dedim ki 'bu liste oraya verilmişse biraz ciddiye almak gerekir.' Çünkü boş olmaz bu işler. Nitekim 3 gün sonra bu kayyum heyeti atandı."