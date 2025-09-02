Gürsel Tekin savunma yapmak istedi!

Halk TV canlı yayınına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi.

Özel, açıklamasında "CHP'li hiç kimse Saray'ın kurduğu bu kumpasın parçası olamaz. Parçası olanın Parti'den ilişiğini keseriz. Kendisini tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik" dedi.

İhraç kararının ardından Gürsel Tekin ile görüşen gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Tv100'de canlı yayınında Tekin'in konuşmalarını aktardı.

"EN AZINDAN SAVUNMA ALINMAZ MI?"

Kelkitlioğlu, Gürsel Tekin’in kendisine yaptığı açıklamada, "‘AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı? Disiplin kuruluna vereceklermiş öyle bir şey olmaz" ifadelerine yer verdiğini belirtti.