Gürsel Tekin binadan ayrıldı: Daraltma bitti
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na uygulanan internet bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra sona erdi. Daraltmanın Gürsel Tekin'in polisle geldiği binadan ayrılmasından sonra kaldırılması dikkat çekti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kayyum olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na pazartesi günü gideceğini açıklamasıyla pazar akşamı il binası önünde partililer ve yurttaşlar nöbete başlamıştı.

Yapılan protestolar nedeniyle il binasının bulunduğu Sarıyer de dahil 6 ilçede her türlü eylemin 10 Eylül Çarşamba gününe kadar yasaklandığı açıklandı.

Yasak kararının ardından polis ekipleri tarafından CHP İstanbul İl Başkanlığı da abluka altına alındı.

Pazar akşam saatlerinde il binası çevresine polis ekipleri ile yurttaşlar arasında arbede yaşandı. Ekiplerin aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişiye biber gazıyla müdahale ettiği görüntülere yansıdı.

Olaylar sürerken internet bant genişliği daraltması da uygulandı. Yurttaşlar daraltma nedeniyle sosyal medyaya ulaşmakta güçlük çekti.

Dün akşam saatlerinde başlayan uygulamanın bugün, Gürsel Tekin'in il binasına polis eşliğinde gelmesi ve aynı şekilde ayrılmasıyla sona erdiği belirtildi.

Engelli Web İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Dün başlayan ve İstanbul'u etkileyen bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra sona erdi. İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar olmakla birlikte, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesini bekliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

