Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek için karar günü: YDK saat 13.00'te toplanıyor

Yerel seçimlerin ardından cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına kadar birçok alanda iktidar tarafından baskı altına alınan CHP, bugün İstanbul İl Kongresi için 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden tedbir kararının kaldırılmasını bekliyor. Kritik dava CHP'nin itirazı üzerine görülecek. CHP'liler tedbir kararının kaldırılmaması halinde istinafa gideceklerini belirtiyor.

3 İSMİN İHRACI İÇİN YDK TOPLANACAK

Kritik dava gününün yanı sıra parti bugün saat 13.00'te ihraç gündemi ile toplanacak. Özel ve yönetiminin gelmesinin ardından parti yönetimini hedef alan sözleri ile öne çıkan Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek ile beraber, mahkeme kararı ile kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin için bugün ihraç gündemi ile YDK toplanacak. Üç ismin de ihraç edilmesi bekleniyor.