Günlerce denizde kalan Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi

İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi dün 68 metre derinlikten çıkarıldı. Cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Yukay'ın ailesine teslim edildi.

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos’ta teknesi parçalanan yat üreticisi Halit Yukay’ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dün akşam 68 metre derinlikten çıkarılan naaş, Bursa Adli Tıp morguna getirildi. Burada gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından yapılan DNA eşleşmesiyle cesedin Halit Yukay’a ait olduğu kesinleşti.

Cenaze, yakınları tarafından teslim alınarak İstanbul’a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

KAZA VE KAYIP SÜRECİ

Halit Yukay, 4 Ağustos günü “Graywolf” isimli özel teknesiyle Bozcaada’ya doğru yola çıkmıştı. Kendisine ulaşılamaması üzerine aynı gece ailesi güvenlik güçlerine haber vermiş ve geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik tarafından Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında görüntülenen teknede kaza sonrası parçalanma ve yarı batma tespit edilmişti. Ancak dalış timinin yaptığı incelemelerde herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

SORUŞTURMA VE TUTUKLAMA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Tekneye çarptığı iddia edilen geminin kaptanı C.T. önce gözaltına alındı. 8 Ağustos’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kaptan, yapılan itiraz sonrası 10 Ağustos’ta tutuklandı.

68 METRE DERİNLİKTE BULUNDU

Balıkesir Valiliği, 23 Ağustos’ta yürütülen arama faaliyetleri kapsamında Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen bir cesedin tespit edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, dalgıçlar sonar ve ROV cihazlarıyla yaptıkları tarama sonucu muhtemel çarpışma noktasına yakın bir bölgede, 68 metre derinlikte naaşı buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

