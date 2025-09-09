Günler sonra farkedildi! Anne kız evde ölü bulundu

Kocaeli Gebze'de bir apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü buldu.

Olay yerinde yapılan incelemede anne kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu belirlendi.

KOCAELİ'DE KAN DONDURAN OLAY

Kan donduran olan Gebze'nin Beylikbağlı Mahallesi'nde meydana geldi. 302. Sokak'ta bulunan bir apartmanın sakimleri üçüncü kattaki daireden kötü koku geldiğini farkederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ANNE KIZ EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.

BIÇAKLANMA ŞÜPHESİ

Olay yerinde yapılan incelemede, anne-kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili’nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.