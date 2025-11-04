Güneşli günler sona eriyor: İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı. Çelik, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. İç ve doğu bölgelerin çoğunlukla yağışsız geçeceğini kaydedildi.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI

Meteoroloji Uzmanı Çelik, yağış beklenen bölgeleri detaylandırdı. Yarın, Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Perşembe ve cuma günleri ise yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkili olacağını söyledi. Hafta sonu ise yağışların büyük ölçüde ülkeyi terk edeceği, sadece Trakya'nın batı kesimlerinde yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceği ifade edildi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

Ankara'da yarın yağış beklenmiyor. Ancak perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. En yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. En yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece civarında olması bekleniyor.

İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağı ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında seyredeceği aktarıldı.