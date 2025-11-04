Güneşli günler sona eriyor: İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı!

Güneşli günler sona eriyor: İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı. Çelik, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. İç ve doğu bölgelerin çoğunlukla yağışsız geçeceğini kaydedildi.

BÖLGELERE GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI

Meteoroloji Uzmanı Çelik, yağış beklenen bölgeleri detaylandırdı. Yarın, Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Perşembe ve cuma günleri ise yağışların, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de etkili olacağını söyledi. Hafta sonu ise yağışların büyük ölçüde ülkeyi terk edeceği, sadece Trakya'nın batı kesimlerinde yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin görüleceği ifade edildi.

Rapor yayımlandı: İstanbul'da yağışın saati belli olduRapor yayımlandı: İstanbul'da yağışın saati belli oldu

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

Ankara'da yarın yağış beklenmiyor. Ancak perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacak. En yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişleri görülecek. En yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece civarında olması bekleniyor.

İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Yarın, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağı ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında seyredeceği aktarıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Hakkari'de hayvan katliamı: Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Yüzlerce hayvan canlı canlı gömüldü
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Son Dakika | DEM Parti'den Demirtaş hamlesi: Edirne'ye gidiyorlar!
Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi
Yazar Ergün Poyraz'ın tahliyesine itiraz edildi