Güneş var diye aldanmayın! Meteoroloji tarih verdi: Geliyor
Geçtiğimiz hafta 12 dereceye kadar düşen sıcaklıkların ardından Karadeniz başta olmak üzere fırtınalı ve yağışlı hava bölge bölge gün gün etkili oldu. Başta Rize'de sele neden olan yoğun yağış Doğu Karadeniz'de etkisini artırdı.
Yağışlı ve soğuyan hava bu hafta yeniden düzelmeye başlayacak ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, açıkladığı raporda geriye dönüşün haberini verdi.
GÜNEŞ VAR DİYE ALDANMAYIN!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak hafta içi boyunca artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilirken sıcaklık artışı uzun sürmeyecek.
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: GELİYOR
Özellikle Karadeniz için sıcaklıkların artışına ilişkin açıklama yapılırken güneşli ve sıcak havanın Cuma günü kuzey kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.