Güneş var diye aldanmayın! Meteoroloji tarih verdi: Geliyor

Geçtiğimiz hafta 12 dereceye kadar düşen sıcaklıkların ardından Karadeniz başta olmak üzere fırtınalı ve yağışlı hava bölge bölge gün gün etkili oldu. Başta Rize'de sele neden olan yoğun yağış Doğu Karadeniz'de etkisini artırdı.

Yağışlı ve soğuyan hava bu hafta yeniden düzelmeye başlayacak ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, açıkladığı raporda geriye dönüşün haberini verdi.

GÜNEŞ VAR DİYE ALDANMAYIN!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdumuzun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bugünden başlayarak hafta içi boyunca artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin edilirken sıcaklık artışı uzun sürmeyecek.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ: GELİYOR

Özellikle Karadeniz için sıcaklıkların artışına ilişkin açıklama yapılırken güneşli ve sıcak havanın Cuma günü kuzey kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra geneli 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.