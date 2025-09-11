Gündemi beğenmemiş bikini yazmıştı: Agos gazetesi Baskın Oran için özür diledi

Gündemi beğenmemiş bikini yazmıştı: Agos gazetesi Baskın Oran için özür diledi
Yayınlanma:
Baskın Oran, gündemi beğenmediğini belirterek bugünkü köşe yazısında "cinsiyetçilik" yaptığı iddiasıyla tepkilerin odağında oturmuştu. Agos gazetesi, yaptığı yazılı açıklama ile özür dileyerek Oran’ın yazısının kaldırıldığını bildirdi.

Siyasetçi ve Agos gazetesi yazarı Baskın Oran, bugünkü köşe yazısıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeler kullandığı iddia edilen Oran, yazısında, “Bikinilerin alt parçasının kaybolmaya doğru gidiyor oluşu. Özellikle, arkadan bakınca. Geliyor, arkadan ortaya gelince bir “ip”e dönüşüyor, şeftaliyi ikiye bölüyor. Endamı müsait hatunlar için tamam da, olmayanlar için söylüyorum, biz İzmir’de çocukluğumuzda buna “gemeteri” derdik, ne cesaret be birader!” gibi sözler sarf etmişti.

TEPKİLER YÜKSELDİ, GAZETEDEN AÇIKAMA GELDİ

Yazının yayımlanmasıyla beraber tepkiler de gecikmedi. Agos gazetesinden akşam saatlerinde yazıya ilişkin açıklama geldi.

Agos, yaptığı yazılı açıklamada okurlarından özür dileyerek, yazının kaldırıldığını bildirdi. Yazının, “editöryal süreçlerde yaşanan bir aksaklığın sonucu” olarak yayınlandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili okurlarımız, 11 Eylül 2025 tarihinde web sitemizde yayımlanan "Bu rezil kargaşada ne yazayım, Bodrum yazayım bari" başlıklı köşe yazısında yer alan ifadelerle ilgili olarak özür dileriz. Söz konusu yazıda kadınların bedenlerine ve tercihlerine yönelik kullanılan dili onaylamamız mümkün değildir. Bu yazının yayımlanması, editöryal süreçlerimizde yaşanan bir aksaklığın sonucudur. Söz konusu yazı sitemizden kaldırılmıştır. Tüm haberlerimizi her zamankinden daha titiz bir editöryal denetimden geçirmeye gayret edeceğimizden emin olabilirsiniz. Tekrar özür diliyor ve tepkileriniz için teşekkür ediyoruz.”

agos-gazetesi.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

