Gülüzar bebeğin katili 25 yıl sonra ortaya çıktı

Herkesin unutulmaya yüz tuttuğunu sandığı dosya, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine gelen bir ihbarla yeniden açıldı. İhbarda, 11 Ekim 2000'de Susurluk'un Beyköy Mahallesi'nde yaşanan olayın şüphelisinin Nazilli'de olduğu belirtiliyordu. Bu bilgi üzerine Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde 3 ay süren titiz ve gizli bir soruşturma yürütüldü.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, şüpheli D.İ.'nin izini Aydın'ın Yenipazar ilçesinde buldu ve operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda 25 yıllık sırrı itiraf eden D.İ., o dönemde henüz 2 aylık olan kız kardeşi Gülüzar'ı yastıkla boğduğunu söyledi.

İfadesinde kan donduran detaylar veren D.İ.'nin, o tarihte mevsimlik işçi olarak Balıkesir'de bulundukları sırada annesinin sürekli kendisini azarladığını ve ağlayan kardeşine bakması için baskı yaptığını anlattığı öğrenildi. Annesine olan öfkesiyle, ağlayan kardeşini yastıkla susturduğunu itiraf etti.

D.İ., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.