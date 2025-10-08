Güllü soruşturmasında kritik inceleme: Bilirkişi heyeti düştüğü yerde!

Yayınlanma:
Evinin penceresinden düşerek ölen şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada bilirkişi heyeti dairede inceleme yaptı.

Ünlü şarkıcı Güllü, 25 Eylül gecesi Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının kızı "roman havası oynarken" düştü demişti.

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti olayın yaşandığı dairede incelemelere başladı.

gullu-apartman.jpg

"KAZA MI, CİNAYET Mİ?"

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının yer aldığı heyet, olay yerinde incelemelerde bulunurken onlara Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de eşlik etti.

Pencere ve zemin ölçümleri yapan ekip, "kaza mı, cinayet mi?" sorusuna yanıt arıyor.

inceleme.webp

Güllü'nün çocuklarının savcılık ifadesi ortaya çıktı: O gece neler yaşandığını anlattıGüllü'nün çocuklarının savcılık ifadesi ortaya çıktı: O gece neler yaşandığını anlattı

KANINDA ALKOL TESPİT EDİLMİŞTİ

Ailenin avukatı Rahmi Çelik, müvekkili Gül Tut'un toksikoloji raporunun ellerine ulaştığını bildirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Merhumenin kanında 3,53 promil etanol (alkol) ve göz içi sıvısında 343 mg/dl etanol bulunduğu tespit edilmiş, ayrıca kanında düşük dozda, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunmuş, idrarda ise yine ağrı kesici saptanmıştır. Bu seviyenin ciddi denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceğini göstermektedir. İç organlar ve mide muhtevasında herhangi bir toksik maddeye rastlanmamıştır. Metanol, uyuşturucu veya zehirleyici maddeler bulunmamaktadır.

Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

