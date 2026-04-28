Gülistan Doku soruşturmasını çözecek şantaj yazışmaları ortaya çıktı! "Para verin yoksa öteceğim lan her şeyi"

Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra şok gelişmeler yaşanıyor. Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunun arkadaşı Umut Altaş’ın babasına yazdığı şantaj mesajları dosyaya girdi. Altaş'ın "Beni ABD'ye niye kaçırdığınızı savcıya anlatırım" diyerek para istediği ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan dönemin valisinin oğlu Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş ile babası Celal Altaş arasındaki WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Umut Altaş'ın babasına, "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" dediği öğrenildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma, 6 yıl sonra yeniden gündeme geldi. Dosyada, olay gecesi Gülistan Doku’nun telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü çevresindeki PTS kayıtları da yeniden incelendi.

Kayıtlara göre dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu belirtilen Umut Altaş’ın, babası Celal Altaş ile yaptığı WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.

YENİ YAZIŞMALAR DOSYADA

Sabah’ın ulaştığı belirtilen yazışmalarda Umut Altaş’ın, babası Celal Altaş’tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği görüldü. Celal Altaş’ın bu isteğe, “Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin” yanıtını verdiği aktarıldı.

Umut Altaş’ın ise babasına, Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım” dediği belirtildi. Altaş’ın bir başka mesajında da “Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"BENİ NİYE ABD'YE YOLLADIĞINIZI ANLATIRIM"

Haberde yer alan 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalara göre Umut Altaş, babasına para talebini şu mesajla iletti:

“Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum”

Gülistan Doku'nun ailesi, Altaş ailesinin 'kan parası' karşılığında da sustuğunu iddia etmişti.

Celal Altaş’ın “Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin” yanıtı üzerine Umut Altaş’ın bu kez şu ifadeleri kullandığı belirtildi: “

"Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!”

Soruşturma dosyasına giren yazışmaların, Umut Altaş’ın yurt dışına çıkarılması ve olayın üzerinin kapatıldığı iddiası bakımından yeni delil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

"HER ŞEYDEN HABERİN VAR O ZAMAN ŞEREFSİZ"

Sabah'ın haberine göre; Yazışmalarda Celal Altaş’ın oğluna, “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz” dediği de yer aldı. Umut Altaş’ın bu mesaja verdiği yanıtın ise dosyada önemli görüldüğü belirtildi:

“Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak”

Umut Altaş’ın Mayıs 2022’de önce Meksika’ya, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye gittiği ifade edildi. ABD’nin Virginia eyaletinde olduğu belirlenen Altaş hakkında Adalet Bakanlığı’nın talebiyle kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında eski Vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’ın da bulunduğu 12 kişi “kasten öldürme” ve “delilleri karartma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

AĞABEYDEN İTİRAF GELDİ

Dosyada daha önce Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş’ın iddiası da yer almıştı. Sidar Altaş’ın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı görüşmede kardeşinin kendisine Mustafa Türkay Sonel için, “Türkay bana 'Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım' dedi” dediğini öne sürdüğü aktarılmıştı.

Soruşturmada hastane kayıtlarının silindiği iddiası da araştırılıyor. Bu kapsamda Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

25 Nisan akşamı ise Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri Burçin Y. ve Yücel E. gözaltına alındı. İki şüpheli, “delilleri yok etme ve gizleme” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Burçin Y. ve Yücel E. hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

