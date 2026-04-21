Gülistan Doku soruşturmasında yeni tanık ifadesi! "Valinin oğlu torpidodaki Glock'u göstermişti"

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni bir tanık ifadesi dosyaya girdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan ifade, soruşturmadaki tartışmaları yeniden büyüttü.

Altı yıl önce Munzur Üniversitesi’nde öğrenci olan G.Y., savcılığa verdiği ifadede ABD’de yaşayan Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ve Sedat Doğan ile Tunceli merkezde kafelerde buluştuklarını anlattı. G.Y, o günleri şöyle anlattı:

"Okey tarzı oyunlar oynardık. Mustafa Türkay Sonel’in babasının hediye ettiğini söylediği BMW marka araçla gezerdik"

Tanık G.Y, daha sonra kız arkadaşı Ş.Ö. ile bu isimleri tanıştırdığını, birkaç kez kafede ve Umut Altaş’ın Pülümür yolundaki Marçik bölgesinde bulunan dayısına ait evde bir araya geldiklerini söyledi.

VALİNİN OĞLU GLOCK TABANCA GÖSTERMİŞ

Hürriyet'in haberine göre; G.Y., bu grupla bağını neden kopardığını ise şu sözlerle anlattı:

"Daha sonraki süreçte ben kız arkadaşım Ş.Ö. ile Umut, Mustafa Türkay ve Sedat’ı tanıştırdım. Birkaç defa kızlı erkekli kafede ya da Umut’un Pülümür yolundaki Marçik bölgesinde bulunan, ismini bilmediğim dayısına ait iki katlı evde oturduk. Umut Altaş ile Mustafa Türkay Sonel daha samimilerdi ve bunların şımarık tavırlar içerisinde olan, ortamdaki kızlara kötü davranışlar yapan, kaba konuşup kaba hareketler yapan tipler olduğunu anlayınca ben bunlardan yavaş yavaş koptum ve 6-7 ay arkadaşlık yaptıktan sonra tamamen bağımı bunlardan kopardım. Hatta bir seferinde Mustafa Türkay Sonel, kendisine ait BMW marka arabası ile yanıma geldiğinde, arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm, üst kapağı açık renkli, gövdesi siyah renkli tabancayı ve tabancanın yanındaki dolu şarjörünü ve mermilerini bana göstermişti.”

G.Y, Sonel ve arkadaşlarının özel hayatına müdahale ettiğini de, "Umut Altaş ve Sedat Doğan, kız arkadaşımla aramı bozmaya çalışıyordu”" sözleri ile öne sürdü.

G.Y'nin ifadesine göre dört arkadaşın kendi aralarında bir WhatsApp grubu da vardı.

YATAKTAKİ KADIN KİMDİ?

G.Y, Umut Altaş’ın kendisine Sedat, Umut ve Mustafa’nın kendi aralarında kurduğu başka bir WhatsApp grubundan yatakta yatan bir kadın fotoğrafı gösterdiğini söyledi.

"BİR KIZI HAMİLE BIRAKTIĞINI ANLATMIŞTI"

G.Y, ifadesinde dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını, Altaş'ın anlattığı şu sözlerle aktardı:

“Umut Altaş’ın bana gösterdiği resimde yüzüstü yatakta yatan, sadece sırtı görünen, üstünde siyah renkli bir bluz olan kadın vardı. Resmin çekildiği ortam ev odasına benziyordu. Kadının yattığı yatak tek kişilik yataktı. Bu resim ile ilgili başka bir ayrıntı hatırlamıyorum. Umut Altaş’ın bana bu resmi göstermesindeki amacı Mustafa Türkay’ın yine bir çapkınlık yaptığını göstermekti. Çünkü Mustafa Türkay ve Umut Altaş sürekli çapkınlık yapıyorlardı. O dönemde sanırım Umut Altaş bana Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını da anlatmıştı. Zaten sürekli çapkınlık yaptıklarını anlatıyordu.”

"YUKARIDAN BİRİNİN PARMAĞI VAR" İDDİASI

G.Y, Gülistan Doku ile tanışmadığını da söyledi. Ancak kaybolma olayına ilişkin duyduklarını savcılığa şu sözlerle anlattı: