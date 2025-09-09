Gözler Taksim'deki törende: Kayyum Gürsel Tekin ile Özgür Özel karşılaşacak mı?

Dün öğle saatlerinde kayyum Gürsel Tekin’in heyetiyle CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gelmesiyle bina hareketlendi. Tekin ve İl Başkanı Özgür Çelik’in bugün Sarıyer’deki binaya gelmesi ve Özel’in ofis olarak kullanacağı binada hareketli saatler yaşanması, ayrıca Taksim’deki çelenk töreninde kayyum heyetinin de bulunması bekleniyor.

Sarıyer'deki CHP eski İstanbul İl Başkanlığı binası, hareketli ve gergin günlere sahne oluyor. Mahkeme kararıyla yönetimi devralmak üzere atanan kayyum Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin binaya gelme girişimi, iki gündür devam eden bir güç mücadelesini tetikledi. Bu süreçte, İstanbul Valiliği'nin 6 ilçede gösteri ve yürüyüşleri yasaklama kararı almasının ardından eski il başkanlığı binası ve çevresi yoğun polis ablukasına alındı.

POLİS MÜDAHALESİ VE YARALANMALAR

Tansiyonun yükseldiği olaylar sırasında polis, bina önünde toplanan partililere ve basın mensuplarına müdahale etti. Cadde ve yaya yolları bariyerlerle kapatılırken, çıkan arbedede biber gazı kullanıldı ve aralarında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu bazı kişiler yaralandı.

TEKİN: KAYYUM DEĞİLİM

Binaya polis eşliğinde giren Gürsel Tekin, kendisinin kayyum olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. "Beni kayyum olarak göstermesinler" diyen Tekin, aleyhine slogan atanların "CHP'li olmadığını" iddia etti. Tekin, kendisine tepki gösteren partililer tarafından protesto edildi ve üzerine su şişesi atıldı.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN KARŞI HAMLE: BİNA KAPATILDI

Yaşananların ardından CHP Genel Merkezi'nden kritik bir hamle geldi. Yapılan açıklamada, Sarıyer'deki il başkanlığı binasının kapatıldığı ve artık CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak kullanılacağı duyuruldu. Bu karara karşılık Tekin, "Artık burası bizim il binamızdır, taşınamaz" diyerek binada kalacaklarını belirtti.

GÖZLER ÖZEL, ÇELİK VE TEKİN'İN ATACAĞI ADIMLARDA

Bugün, krizin seyrini belirleyecek önemli gelişmeler bekleniyor. Hem Gürsel Tekin'in hem de mevcut İl Başkanı Özgür Çelik'in Sarıyer'deki binaya geleceği belirtiliyor. Ayrıca, CHP lideri Özgür Özel'in de Ankara'daki programının ardından İstanbul'a gelerek, artık kendi çalışma ofisi olarak ilan edilen binada bulunması öngörülüyor.

TAKSİM'DE KARŞILAŞACAKLAR MI?

Partinin 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün saat 14.00'te Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek çelenk koyma töreni, krizin taraflarını bir araya getirebilir. Törene Genel Başkan Özgür Özel, İl Başkanı Özgür Çelik ve kayyum Gürsel Tekin'in de katılması bekleniyor. Tekin, Genel Başkan Özel'i karşılayacağını açıkladı.

Görevden alınan İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız" diyerek kararlılık mesajı verdi. Çelik, Genel Başkan Özgür Özel öncülüğünde Taksim'de olacaklarını ve "CHP halktır, teslim alınamaz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

