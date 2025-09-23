Gözaltına alındılar! Soğuk Savaş'a şaka soruşturması

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş programının sunucusu Boğaç Soydemir ile programa konuk olan Enes Akgündüz, programda yaptıkları bir şaka nedeniyle gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Soğuk Savaş" adlı sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Programın sunucusu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Başsavcılık, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini belirtmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Boğaç Soydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: