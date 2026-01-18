Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, Türkiye'nin floristik açıdan bir açık hava müzesi olduğunu, bu zenginliğin muhafaza edilmesinin sadece bilim insanlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 10 bin bitki türü bulunduğunu, bunların yaklaşık 3 bininin endemik olduğunu ifade eden Prof. Dr. Deniz, bazı türlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığını belirtti. Prof. Dr. Deniz, "Biz doğada sadece birkaç yüz bireyini görebildiğimiz bir bitki türünün, aynı yıl Avrupa'daki bir internet sitesinde yumrusu ya da tohumu satılırken karşımıza çıkması son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

Bitki kaçakçılığına 557 bin lira ceza

"BAKANLIK İZİNLERİ OLMADAN ÖRNEK ALAMAZLAR"

Arazi çalışmalarında özellikle yabancı uyruklu kişilerin bitki ya da hayvan toplarken görülmesi halinde kolluk kuvvetlerine haber verilmesini isteyen Prof. Dr. Deniz, "Bilimsel çalışma yapan akademisyenler bile bakanlık izinleri olmadan doğadan tek bir örnek alamaz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı" diye konuştu.

Koruma altındaki türlerin net koordinat bilgilerinin biyokaçakçılık riski sebebiyle korunduğunu aktaram Prof. Dr. Deniz, "Zaman zaman yurt dışı menşeli araştırma gruplarından bu tür bilgileri paylaşmamız isteniyor. Ancak bu bilgileri kamu kurumları dışında hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşmıyoruz" dedi.

BALKON YA DA BAHÇEDE YAŞAYAMAZ

Endemik bitkilerin sadece belirli ekolojik koşullarda yaşayabildiğini belirten Prof. Dr. Deniz, kum zambağı, orkide ve salep türlerinin doğadan alınıp balkon ya da bahçeye taşınmasının bitkinin ölümüne yol açtığını belirtti.

Prof. Dr. Gökhan Deniz, "Bu türler binlerce yıldır o bölgenin sıcaklığına, yağışına, toprağına ve rakımına uyum sağlayarak varlığını sürdürüyor. Balkon ya da bahçeye taşımak iyi niyetli olsa da sonuç değişmez" dedi.

Yolda yürürken yeni bitki türü keşfetti

CEZASI 3 MİLYON 496 BİN 768 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

2026 yılı verilerine göre nesli tehlike altında olan bir bitki ya da hayvan türünü tahrip eden veya zarar verenlere 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Deniz, "Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmıyor" dedi.

Habitatın tahrip edilmesi, izinsiz faaliyet ya da yapılaşma durumunda cezanın 3 milyon 496 bin 768 TL'ye kadar çıktığını vurgulayan Prof. Dr. Deniz, "Doğaya zarar vermeden, doku kültürü gibi yöntemlerle üretim yapılabilir ve ülke ekonomisine katkı sağlanabilir. Ancak biyokaçakçılığa kesinlikle geçit yok" ifadelerini kullandı.