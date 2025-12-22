Artvin'de bitki kaçakçılığına 557 bin lira ceza

Olay, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aldığı bir istihbarat üzerine ortaya çıktı. Ekipler, 29 yaşındaki B.Ö. isimli şahsın, endemik bir tür olan yayla çayı çiçeğini yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçıracağı bilgisine ulaştı. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alarak izlemeye başladı.

SARP SINIRINDA SUÇÜSTÜ

Yapılan titiz takip sonucunda ekipler operasyon için harekete geçti. Şüpheli B.Ö., Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp köyü sınırında durduruldu. Zanlının üzerinde yapılan aramalarda, yurt dışına çıkarılmaya çalışılan 35,23 gram ağırlığında yayla çayı çiçeği bitkisi ele geçirildi.

REKOR PARA CEZASI VE ADLİ KONTROL KARARI

Ele geçirilen endemik bitkiler koruma altına alınırken, şüpheliye biyokaçakçılıkla mücadele kanunları kapsamında ağır bir yaptırım uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, B.Ö.'ye 557 bin 212 lira idari para cezası kesti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.