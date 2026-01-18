Kar yağışı megakenti esir aldı: Göz gözü görmüyor, yollar beyaza büründü

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Bazı ilçelerde kar yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Esenler ve Küçükçekmece'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Park ve kaldırımlarda yağışla birlikte kar birikintileri oluşmaya başladı.

BEYKOZ BEYAZA BÜRÜNDÜ

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar etkisini artırdı. Beykoz'daki kar yağışı havadan görüntülendi.

Evlerin çatıları, yollar ve ağaçların beyaza büründüğü kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu.

ANADOLU YAKASI’NDA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor. Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de gece yağan kar nedeniyle yol kenarlarında ve yeşillik alanlarda beyaz örtü oluştuğu gözlendi.

Öte yandan, hafta sonu olması nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar küreme araçları da tedbiren yol kenarlarında beklemeyi sürdürüyor.

BELGRAD ORMANI DA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Çamlıca Tepesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Büyük Çamlıca Camisi ve çevresi ile ağaçlık alanda etkili oldu. Ağaçlar ve tepenin birçok noktası beyaz örtüyle kaplanırken kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir ve Arnavutköy çevrelerinde hafif şekilde devam ederken Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.

RÜZGAR VE OLASI RİSKLERE DİKKAT

Öte yandan, İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine yer verildi. Buna göre, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışının etkili olduğu kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Yarın, aralıklı kar yağışı, çarşamba günü yağmur beklenen kentte perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.