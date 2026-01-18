Kabine yarın toplanıyor: İşte masadaki konular

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ana gündem başlıklarının Suriye ve Gazze olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve KAP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. “Terörsüz Türkiye olarak isimlendirilen süreç, Gazze’de varılan ateşkeste yeni aşama ve ekonomi başlıklarının masaya yatırılacağı öğrenilirken kabine toplantısında Suriye'deki son durum da detaylı bir biçimde ele alınacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK!

Suriye’de, geçici hükümete bağlı ordunun ilk olarak Halep’te, daha sonra ise terör örgütü YPG kontrolündeki diğer bölgelerde devam ettirdiği operasyonlar da toplantıda değerlendirilecek. Ordunun Suriye petrol sahaları ve Rakka'ya ilerleyişine ilişkin sahadan gelen son bilgiler ile yürütülen diplomatik temaslar masaya yatırılacak.

Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gözler yeniden terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na çevrilirken terör örgütü SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temasların da kabine gündeminde yer alacağı ifade ediliyor.

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

BİR DİĞER GÜNDEM MADDESİ İSE GAZZE OLACAK!

Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem başlığının ise Gazze olması beklenirken ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı açıklanmıştı.

Kabine toplantısında yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımların da konuşulacağı bildirilirken kabine toplantısında ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

