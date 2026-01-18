Yozgat’ta zincirleme kaza: 2 otomobil ve tır birbirine girdi

Yozgat-Sivas karayolu, Aşağıkarakaya Köyü’nde mevkiinde meydana gelen olayda, O.B.B. tarafından kullanılan otomobil, karşı şeride geçerek K.K.B. yönetimindeki tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada yola savrulan parçalara çarpan M.K. idaresindeki otomobil de kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptı.

1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI!

Yaşanan kazada, sürücüler O.B.B ve M.K. ile araçta bulunan A.B. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan O.B.B.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.